Zürich - Der Handel an der Schweizer Börse ist am Donnerstag erneut mit Abgaben gestartet. Der Leitindex SMI wird von den negativen Vorgaben aus den USA belastet und ist deutlich unter die am Vortag eroberte Marke von 8'500 Punkten gefallen. Nach wie vor würden die Unsicherheiten rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China die Stimmung der Investoren belasten, hiess es.

Denn am Vortag hatte US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow in den Konflikt wieder Feuer gegossen. Er sagte, dass Trump keine Pläne habe, eine milde Haltung mit China einzunehmen. Von Unternehmensseite her interessieren sich die Investoren für den zweiten Teil des Stresstestes der US-Notenbank Fed. Er wird aber erst nach Schweizer Handelsschluss publiziert. Weiter stehen am Donnerstag einige US-Konjunkturdaten als mögliche Impulse auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...