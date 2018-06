Zum Wochenbeginn kam der Kurs des Lichttechnikkonzerns stark unter Druck. Der Kurs gab rund 13 % nach. Ursache waren Spekulationen, wonach Samsung für seine Smartphones zukünftig keine Entsicherung per Iris-Scanner mehr einsetzen will. Das zumindest war in koreanischen Medien zu lesen. Osram Opto Semiconductors stellt Infrarot-LEDs her, die auch in Iris-Scannern Verwendung finden. Aber auch die generelle Schwäche im Autozulieferbereich dürfte die Aktie mit nach unten gezogen haben. Osram ist im Bereich Lichttechnik ein wichtiger Zulieferer für den Automobilbereich. Auch wenn die Aktie kurzfristig überverkauft erscheinen mag, drängt sie sich im derzeitigen Meldungsumfeld nicht zum Kauf auf.



