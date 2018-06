Der Anlagenbauer bringt seine Getriebe-Tochter GrazianoFairfield am 11. Juli an die SIX. Die Preisspanne liegt bei 48 bis 62 Franken pro Aktie. Damit würde GrazianoFairfield auf einen Börsenwert von 480 bis 620 Mio. Franken kommen. Oerlikon will sämtliche Anteile an GrazianoFairfield abstoßen.



GrazianoFairfield stellt Getriebe für Landwirtschaftsfahrzeuge, Busse oder Golfwagen her und ist in Teilbereichen ein Wettbewerber der wesentlich größeren ZF Friedrichshafen. Die in der Endphase einer jahrelangen Restrukturierung steckende Firma steigerte den Umsatz 2017 um ein Fünftel auf 730 Mio. Franken. Mit dem Börsengang trennt sich Oerlikon von rund einem Viertel des Geschäfts. Mit dem Erlös aus der Transaktion will Oerlikon, dessen größter Aktionär der russische Oligarch Viktor Vekselberg ist, das Wachstum des verbleibenden Oberflächen- und Textilmaschinengeschäfts ankurbeln und zukaufen. Federführend beim IPO ist die UBS.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info