Aufgrund des warmen und trockenen Frühjahrs erwarten die deutschen Marktobstbauern im Jahr 2018 eine sehr hohe Kirschernte von 61.100 Tonnen. Sowohl die Süßkirschenernte mit rund 44.300 Tonnen als auch die Sauerkirschenernte mit knapp 16.800 Tonnen werden mehr als doppelt so hoch ausfallen als in dem wetterbedingt sehr schwachen Erntejahr 2017, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach einer ersten Schätzung am Donnerstag mit.

Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre wird die Süßkirschenernte voraussichtlich um 49 Prozent höher sein. Die Erntemenge bei den Sauerkirschen könnte dagegen um zwei Prozent geringer ausfallen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die sinkende Anbaufläche für Sauerkirschen, die bundesweit von gut 3.400 Hektar im Jahr 2007 auf gegenwärtig rund 1.900 Hektar reduziert wurde, so die Statistiker weiter. Bundesweit werden auf rund 6.000 Hektar Süßkirschen angebaut.

Wichtigstes Anbauland ist mit einer Fläche von knapp 2.800 Hektar Baden-Württemberg. Dort wird eine Erntemenge von knapp 22.700 Tonnen erwartet. Dies wäre mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. Mit 560 Hektar verfügt Rheinland-Pfalz über 29 Prozent der gesamtdeutschen Anbaufläche für Sauerkirschen von rund 1.900 Hektar.

Die dort erwartete Erntemenge von knapp 6.100 Tonnen wird die Vorjahresmenge voraussichtlich um 84 Prozent übersteigen.