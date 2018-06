eAuslöser des Preissprungs waren neue Lagerdaten aus den USA. Der US-Ölpreis lag gestern auf dem höchsten Stand seit Anfang 2015.

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach starken Zuwächsen am Vortag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 77,40 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 ...

