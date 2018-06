Mit zunehmender Digitalisierung und Vernetzung steigt der Elektronikanteil in vielen Consumer- und Industrieanwendungen erheblich. Das beschert der Bauelemente-Distribution nicht nur steigende Umsätze, sondern erfordert auch eine steigende Anzahl an Beratungsdienstleistungen. Denn viele Unternehmen, die bislang wenig mit Elektronik zu tun hatten - allen voran die Automobilbranche, aber auch Industrie- und Haushaltsgeräteunternehmen - entwickeln neue elektronische Applikationen sowie smarte und vernetzte Anwendungen. Hier besteht ein enormer Bedarf an Entwicklungsunterstützung, den vorwiegend die Distribution erfüllt.

Dabei sind weniger einzelne Komponenten, sondern vielmehr Lösungen gefragt. Denn IoT-Lösungen und -Geräte lassen sich ebenso wenig mit einzelnen Komponenten umsetzen wie die aktuellen Sicherheitsanforderungen der DSGVO. International agierende Broadliner wie Rutronik verfügen sowohl über das gesamte Spektrum elektronischer Bauteile als auch über das entsprechende Know-how, um diese zu abgestimmten Komplettlösungen zu kombinieren. Kunden können so umfassende Services aus einer Hand nutzen. Hinzu kommen geringe Entwicklungskosten sowie eine kurze Time to Market, um dem Druck nach schnelleren Innovationen standzuhalten ...

