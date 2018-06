Der amerikanische Lebensmittelkonzern Campbell Soup Company (ISIN: US1344291091, NYSE: CPB) schüttet eine Quartalsdividende von 35 US-Cents je Aktie aus. Der Hersteller von Suppen und Lebensmittel in Konserven zahlt die Dividende am 30. Juli 2018 aus (Record date: 13. Juli 2018). Auf das Jahr gerechnet werden 1,40 US-Dollar ausgezahlt. Das entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 3,51 Prozent beim aktuellen Börsenkurs ...

