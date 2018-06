BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor dem Start des EU-Gipfels in Brüssel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Forderung nach bilateralen Lösungen für die Flüchtlingsfrage bekräftigt und sich damit erneut gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer und die CSU gestellt. Bei einer Regierungserklärung im Bundestag räumte die CDU-Vorsitzende ein, dass sich Schutzsuchende in Europa nicht das Land aussuchen dürften, in dem sie einen Asylantrag stellen wollen. Aber um das Problem zu lösen, brauche es Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten. Eine einfache Zurückweisung reiche nicht aus, sagte Merkel mit Blick auf die CSU, die genau das will. Seehofer hielt sich während Merkels Rede nicht im Plenarsaal auf.

Am Nachmittag kommen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, um über die künftige Asylpolitik zu beraten. Auch der Handelsstreit mit den USA steht auf der Tagesordnung. Die US-Zölle seien nach Auffassung der EU rechtswidrig, sagte Merkel. Aber man wolle mit den USA ins Gespräch gehen, "um weitere Handelskriege zu vermeiden".

