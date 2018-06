Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,9%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,6%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,09%) konnte sich weiter fortsetzen, so die Analysten der Nord LB. Immerhin hätten sich 24 der 30 Werte im Plus befunden, wenngleich es zum Handelsende noch einmal eng geworden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...