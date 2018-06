Bei der VW-Tochter Audi steht am Mittwoch Besuch vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) an. Laut Angaben von VW wird sich das KBA dort - Zitat: "direkt bei Audi über den aktuellen Stand der Aufklärungsarbeit in der Dieselkrise informieren". Da soll also wohl Audi gewissermaßen auf die Finger geschaut werden. Es handelt sich laut VW um einen eintägigen Termin vor Ort (bei Audi in Ingolstadt", wo "die Abläufe gesamthaft geprüft werden" sollen. Audi habe "seit vielen Monaten" Ergebnisse an das KBA geliefert, ... (Peter Niedermeyer)

