Aktien der Lufthansa sind am Donnerstag wieder in Richtung des Jahrestiefs vom Vortag bei 20,63 Euro zurückgefallen. Zuletzt lagen die Papiere der Kranich-Linie mit 1,3 Prozent im Minus bei 20,73 Euro. Alleine in dieser Woche verloren sie damit mehr als acht Prozent.

Für weiter schlechte Stimmung sorgten laut Börsianern Signale des US-Branchenkollegen Delta Airlines . Konzern-Chef Ed Bastian habe die Anleger einem Medienbericht zufolge auf eine Zusatzbelastung von zwei Milliarden US-Dollar wegen gestiegener Treibstoffkosten eingestellt.

"Nicht ganz überraschend, aber sicher auch keine Hilfe für die Aktien", sagte ein Börsianer. Anfang des Monats hatte die US-Airline bereits ihr Gewinnziel für das zweite Quartal gekappt./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0101 2018-06-28/10:21