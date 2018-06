BERLIN (Dow Jones)--Anlässlich des in zwei Wochen stattfindenden Nato-Gipfels in Brüssel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung des Bündnisses für Deutschland betont. Das transatlantische Bündnis habe derzeit Spannungen auszuhalten, sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Bundestag. Aber die Nato sei zentral "für die gemeinsame Sicherheit". Dem Artikel 5 des Nato-Vertrages (Bündnisfall) verdanke Deutschland seine Sicherheit. Bei dem Nato-Gipfel gehe es um nicht mehr und nicht weniger als um den zukünftigen Erhalt des transatlantischen Bündnisses, sagte Merkel mit Blick auf die Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump, die anderen Nato-Staaten würden zu wenig Geld in den Militärverbund geben. Merkel sagte dazu, alle Mitgliedstaaten hätten ihre finanziellen Beiträge erhöht, auch Deutschland. Die Bundeswehr habe erheblich zur Stärkung des Bündnisses beigetragen.

Merkel verwies auf zentrale Neuerungen, die auf dem Nato-Gipfel beschlossen werden sollen. Zum einen geht es um die Stärkung der Kommandostruktur. Dazu sollen zwei neue Hauptquartiere aufgebaut werden - eines davon in Ulm, das andere in den USA. Zweitens soll der Bereitschaftsgrad der Nato-Truppen erhöht erhöhen. Drittens steht ein Beschluss für eine Trainingsmission im Irak an. Deutschland habe ein Interesse an der Stärkung des Irak, auch, um Flüchtlingen eine Perspektive zu bieten, sagte Merkel.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2018 04:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.