Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag leicht zugelegt. Der Dax (DAX 30) stieg im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 12 358,09 Punkte. Damit setzte sich die am Vortag begonnene Stabilisierung fort, wenn auch gebremst. Verunsichert werden die Anleger nach wie vor durch widersprüchliche Signale im globalen Handelskonflikt.

