Berlin/Köln (ots) - Die kapilendo AG und die abcfinance GmbH haben eine Vertriebspartnerschaft vereinbart. In Zukunft werden beide Partner die Lösungen und Produkte des jeweils anderen Finanzdienstleisters mitanbieten können. Damit haben die Kundenberater immer das passende Finanzinstrument für die individuelle Situation des Unternehmens im Angebot: Von klassischen Krediten und Nachrangfinanzierungen von kapilendo bis zu Leasing und Factoring von abcfinance.



"Ich freue mich sehr über unsere neue Vertriebskooperation mit der abcfinance. Die Angebote von abcfinance und kapilendo ergänzen sich optimal innerhalb des Finanzierungsmixes. Gemeinsam können wir damit mittelständischen Unternehmen zukünftig noch effizienter und zielgerichteter auf ihrem Wachstumspfad begleiten", so Christopher Grätz, CEO und Co-Founder der kapilendo AG.



kapilendo ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Unternehmen können dort zum Beispiel Fremdkapital aufnehmen, das von vielen einzelnen Privatanlegern mit der Aussicht auf eine attraktive Verzinsung investiert wird. Dabei wird für jedes Unternehmen ein Festzins ermittelt, der in der Regel über dem marktüblichen Niveau liegt. Als Nachrangkapital ist diese Form der Investition etwas für Kenner.



"Bei der Beratung unserer Kunden können immer Anknüpfungspunkte für die Produkte von kapilendo entstehen. Für unsere Kunden bedeutet die Kooperation mehr Lösungskompetenz in der Mittelstandsfinanzierung", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer bei abcfinance.



Über die kapilendo AG



Die kapilendo AG ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Unternehmensfinanzierung und eine der führenden deutschen Crowdinvesting-Pattformen für den Mittelstand. Etablierte Wachstumsunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen erhalten Zugang zu klassischen Krediten und Nachrangkapital durch private Anleger und institutionelle Investoren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Das Finanzierungsvolumen liegt bei rund 26 Millionen Euro (Stand: Juni 2018). Hauptgesellschafter der kapilendo AG sind die Comvest Holding, die FinLab AG, Engel & Völkers Capital, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und mehrere renommierte Business-Angels.



Über abcfinance GmbH



1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützen wir diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen. Und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 18 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügen wir über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Unser Name steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern.



