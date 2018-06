Penang, Malaysia (ots) -



Das langjährige Führungsmitglied Juha Arola wurde zum Chief Operating Officer (COO) der ESCATEC-Gruppe ernannt. Der internationale Anbieter von elektronischen und vollintegrierten Design- und Fertigungslösungen überträgt Juha Arola damit die Verantwortung für die operative Leitung seiner gesamten weltweiten Fertigungsstätten. Juha Arola wird sein Amt als COO am 1. Juli 2018 antreten.



Vor seiner Ernennung zum COO war Juha Arola seit 2006 als Vertriebsleiter für die nordischen Länder verantwortlich. Ab 2008 war er General Manager von ESCATEC Mechatronics und ESCATEC Industries, der beiden Werke der Gruppe in Johor Bahru. Auch in seiner neuen Funktion als COO wird er vorerst weiterhin als GM für diese Werke zuständig sein, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist.



Juha Arola hatte verschiedene Positionen im Topmanagement bei branchenführenden EMS- und OEM-Unternehmen inne, wo er umfangreiche Führungserfahrung und operative Kompetenz erwerben konnte. Als neuer COO wird er sich für die Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit der ESCATEC-Gruppe einsetzen und die Umsetzung schlanker Fertigungsmethoden, Qualitätsverbesserungen, eine Steigerung der Lieferleistung und Kostenreduzierungen vorantreiben.



"Ich freue mich, die Ernennung von Juha Arola bekannt geben zu können. Er ist seit vielen Jahren ein wichtiges Mitglied der Geschäftsführung von ESCATEC und hat in dieser Zeit wesentlich zum Erfolg des Unternehmens in Johor Bahru beigetragen. Da ESCATEC weiterhin nach Wachstum und Expansion strebt, ist es wichtig, die Leitung unserer Geschäftstätigkeit in die Hände einer hochkompetenten, renommierten und tatkräftigen Führungskraft zu legen. Juha bringt exzellente Voraussetzungen für diese Aufgabe mit", so Group Managing Director Markus Walther.



