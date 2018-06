EXCHANGE NOTICE 28 JUNE 2018 OPTION RIGHTS TRANSFER OF OPTION RIGHTS FROM REGULATED MARKET TO FIRST NORTH FINLAND Delisting of option rights from the regulated market and listing of option rights to the of First North Finland. All option rights listed on the regulated market June 29 will be delisted and admitted to trading on the First North Finland as of July 2nd, 2018. ISIN Symbol Issuer Long Name FI4000071451 CPMBVEW213 CAPMAN CapMan Oyj 2013B Stock options FI4000071469 CPMBVEW313 CAPMAN CapMan Oyj 2013C options right FI4000153333 EQV1VEW110 EQV eQ optio-oikeudet 2010 FI4000243605 KNEBVEW115 KNE Kone Oyj 2015 Option rights FI4000104971 NRE1VEW313 NRE Nokian Renkaat Oyj 2013C FI4000261037 REG1VEW115 REG Revenio 2015 A Optio FI4000261045 REG1VEW215 REG Revenio 2015 B Optio The orderbooks will be flushed on Friday evening 29 June 2018. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ******************************************************************************** **************************** TIEDOTE 28.6.2018 OPTIO-OIKEUDET OPTIO-OIKEUKSIEN SIIRTO SÄÄNNELLYLTÄ MARKKINALTA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE Optio-oikeuksien poistaminen säännellyltä markkinalta ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle. Kaikki optio-oikeudet ovat viimeistä kertaa kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla 29.6.2018 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle 2.7.2018 alkaen. ISIN Symbol Issuer Long Name FI4000071451 CPMBVEW213 CAPMAN CapMan Oyj 2013B Stock options FI4000071469 CPMBVEW313 CAPMAN CapMan Oyj 2013C options right FI4000153333 EQV1VEW110 EQV eQ optio-oikeudet 2010 FI4000243605 KNEBVEW115 KNE Kone Oyj 2015 Option rights FI4000104971 NRE1VEW313 NRE Nokian Renkaat Oyj 2013C FI4000261037 REG1VEW115 REG Revenio 2015 A Optio FI4000261045 REG1VEW215 REG Revenio 2015 B Optio Perjantai-iltana 29.6.2018 tarjoukset poistetaan tarjouskirjoista. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260