Lausanne (ots) - ZIP.ch, Online-Verzeichnis und digitale Agentur

für KMU, hat heute bei der Eidgenössischen Kommunikationskommission

(ComCom) eine Beschwerde gegen Swisscom eingereicht. Grund der Klage

sind schwerwiegende Verstösse bei Betrieb und Verwaltung des

Universalverzeichnisses im Rahmen des öffentlichen Auftrags.



SWISSCOM ist gesetzlich und gemäss ihrem öffentlichen Auftrag

verpflichtet, ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis zu führen, das

den neuesten technischen Anforderungen entspricht und die von den

Nutzern erwarteten Informationen (insbesondere die Namen aller

Teilnehmer, Telefonnummern, Adressen, Suchrubriken) enthält und den

Verzeichnisverlagen den Zugang zu allen diesen Informationen zu

nichtdiskriminierenden und kostenorientierten Bedingungen garantiert.



Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die SWISSCOM die ihr

anvertraute Mission über Jahre hinweg dazu genutzt hat, sich

ausschliesslich auf ihre kommerziellen Interessen zu konzentrieren.



Im Rahmen seiner Beschwerde bringt ZIP.ch ans Licht, dass Swisscom

Directories AG - die Betreiberin der Verzeichnisse local.ch und

search.ch, an die SWISSCOM die Verwaltung des universellen

öffentlichen Verzeichnisses delegiert hat - ihm die Identität

Hunderttausender von Teilnehmern absichtlich vorenthalten hat, um

seinen Dienst zu schädigen, und ihm dann die Übermittlung der Daten

über diese fehlenden Abonnenten missbräuchlich und unter Ausnutzung

einer faktischen Monopolstellung anbot.



Zudem zeigt ZIP.ch auf, dass SWISSCOM zusammen mit dem Bundesamt

für Telekommunikation (BAKOM) seit mindestens 2006 eine restriktive

Liste mit einigen Dutzend kommerziellen Gratis-Rubriken erstellt und

den Schweizer Unternehmen (z.B. Ärzte, Treuhänder, Coiffeure)

Tausende andere Rubriken unrechtmässig fakturiert hat. Nach einer

ersten Schätzung liegt der Schaden dieser Unternehmen bei mehr als

100 Millionen Franken. Diese restriktive Liste wurde bis zum 31.

Januar 2014 verwendet, als SWISSCOM die vollständige Streichung der

Rubrik als wesentliches Element des universellen öffentlichen

Verzeichnisses beim BAKOM durchsetzte. Diese Streichung entspricht

einem schwerwiegenden Verstoss gegen die Anforderungen des

Bundesgesetzes über die Telekommunikation. Hunderttausende Schweizer

Unternehmen sind jedes Jahr immer noch Opfer dieser illegalen Praxis.



Noch gravierender: ZIP.ch deckt auf, dass Swisscom Directories die

Verwaltung des öffentlichen Auftrags und insbesondere die

privilegierten Kontakte zu neuen Abonnenten illegal ausgenutzt hat,

um gleichzeitig die kommerziellen Angebote der Verzeichnisse local.ch

und search.ch telefonisch oder mittels Kontakt-E-Mails aus dem

universellen öffentlichen Verzeichnis anzubieten. Dies hat zur Folge,

dass die Werbebudgets im Vorfeld über den öffentlichen Auftrag

akquiriert werden. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zu den

grundlegenden Wettbewerbsregeln und benachteiligt die Endkonsumenten,

was der Preisüberwacher bereits in einer Stellungnahme vom 9. April

2014 feststellte.



Mit der jüngsten Erweiterung des Angebots von Swisscom Directories

(z.B. MyWEBSITE, MyPRESENCE, MyCAMPAIGNS) sind heute Tausende von

Unternehmen, die im Bereich digitaler Produkte und Lösungen für KMU

tätig sind, Opfer dieses unlauteren Wettbewerbs.



Im Rahmen der Beschwerde fordert ZIP.ch die ComCom auf, dem

Missbrauch des öffentlichen Auftrags der SWISSCOM ein Ende zu setzen,

insbesondere durch eine klare Trennung der Universaldienstaktivitäten

von den kommerziellen Aktivitäten der SWISSCOM, gemäss dem kürzlich

vom Bundesrat in seinem Bericht «Staat und Wettbewerb» vom 8.

Dezember 2017 vertretenen Grundsatz der Wettbewerbsneutralität. In

diesem Zusammenhang wird ZIP.ch in Kürze eine ergänzende Beschwerde

bei der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO) über die in

diesem Zusammenhang begangenen schwerwiegenden

Wettbewerbsverzerrungen einreichen.



Über die ZIP.ch AG



ZIP.ch bietet seit 2015 einen umfangreichen, einfach zu

verwaltenden und kostenlosen Online-Verzeichnisdienst für die

Schweiz, der alle Abonnenten des Schweizer Telefonbuchs führt sowie

eine Reihe von digitalen Produkten für KMU und Selbstständige

(z.B.mylocation.ch, myagenda.ch, mywebsite.ch, myseo.ch) anbietet.



