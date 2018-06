Mit dem Shampoo setzte Johnson & Johnson zuletzt 33 Millionen Euro um. Das Produkt ist bis jetzt die größte Übernahme durch Stada.

Der hessische Arzneimittelhersteller Stada beginnt seine Einkaufstour mit einem Anti-Schuppen-Shampoo. Von einer Tochter des US-Konzerns Johnson & Johnson übernimmt das Unternehmen die Rechte an "Nizoral", das in Deutschland unter dem Namen "Terzolin" in Apotheken verkauft wird, wie Stada am Donnerstag in Bad Vilbel mitteilte. Interims-Chef Claudio Albrecht will vor seinem Abschied in zwei Monaten noch einmal zuschlagen.

"Wir kaufen, was uns strategisch wichtig erscheint - ob das einzelne Produkte sind oder ganze Unternehmen", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. "Bei den Produkten kann ich mir vorstellen, dass wir noch vor meinem Abgang beim einen oder anderen Vollzug melden können."

Albrecht hatte nach der gut fünf Milliarden Euro schweren Übernahme von Stada durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven den Chefposten ...

