BERLIN (Dow Jones)--Beim Ausbau der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Kooperation mit Frankreich. Anlässlich des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag in Brüssel sagte Merkel bei einer Regierungserklärung in Berlin, der Euro sei heute stabil. Aber es gebe weiterhin Reformbedarf für die Wirtschafts- und Währungsunion. Hier gebe es in der EU "traditionell" eine Zusammenarbeit mit Paris.

Deutschland wolle zusammen mit Frankreich den Abbau der Risiken im Bankensektor in der EU voranbringen, sagte Merkel. Danach - aber auch erst danach, wie Merkel betonte - solle ein gemeinsames Sicherheitsnetz zur Abwicklung von Banken entwickelt werden. Dem Bundestag versprach Merkel, dass bei der Weiterentwicklung des ESM hin zu einer Art europäischem Währungsfonds die Beteiligungsrechte des Parlaments bestehen bleiben.

Merkel verteidigte den deutsch-französischen Plan, einen zusätzlichen "Euroraum-Haushalt" zu entwickeln. Man werde damit 2021 beginnen, parallel zur neuen mittelfristigen Finanzvorschau. "Dabei muss die Leistungsfähigkeit der Besten der Maßstab sein und nicht der Durchschnitt aller", sagte Merkel.

June 28, 2018 04:19 ET (08:19 GMT)

