Der Online-Händler Amazon wildert immer deutlicher im Revier seiner eigenen Zusteller. In den USA forciert der Konzern nun den Ausbau eines eigenen Zustelldienstes. Auch in Wien will Amazon ab Oktober die Paketzustellung teilweise mit externen Dienstleistern durchführen, bestätige die Österreichische Post. Eine offizielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...