Die Papiere der angeschlagenen Commerzbank versuchen sich an einer Stabilisierung an der Marke von 7,91 Euro. Der Abwärtstrend bleibt aber in allen Zeitfenstern nach unten gerichtet. Anleger sollten deshalb aufpassen und nicht zu vorschnell auf eine Erholung setzen. Im Gegenteil: Der Aktienkurs besitzt weiteres Potenzial nach unten.

