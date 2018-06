Das Ölkartell Opec und seine Partner werden wieder mehr Öl fördern. Doch ein insgesamt zu geringes Angebot und US-Präsident Trump verhindern einen Preisrückgang.

Donald Trumps "Twitter-Verhältnis" mit der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) hat gefühlt mit seinen Ausbrüchen gegen das Ölkartell in diesem Jahr begonnen. Doch in Wahrheit ist es viel älter.

Schon im August 2011 wetterte er gegen das Kartell, das "uns abzockt" (im Original: "Opec continues to rip us off"). Mittlerweile ist Trump US-Präsident. Doch das hält ihn nicht davon ab, weiterhin gegen die Opec-Förderkürzungen zu wettern, die den Preis für das schwarze Gold nach oben treiben.

Das Kuriose ist aber: Mittlerweile ist es der US-Präsident, der den Ölpreisen einen gewaltigen Schub nach oben verleiht. Am Dienstag hatte Trump von allen Ländern der Welt einen strikten Import-Stopp von iranischem Öl verlangt. Seitdem hat sich die Nordseesorte Brent um vier Dollar auf zeitweise mehr als 78 Dollar je Fass (159 Liter) verteuert. Am Donnerstagmorgen ging es dann wieder leicht abwärts.

Ein Ende der hohen Preise ist angesichts der Ungewissheit, wer sich dieser Forderung anschließt und in welchem Maße, unwahrscheinlich. Selbst die jüngst beschlossene Ausweitung der Ölförderung der Opec und seinen zehn Partnern, Opec+ genannt, dürfte nicht helfen.

Aktuell belaufen sich die Iran-Exporte auf 2,5 Millionen Fass Öl pro Tag. Die wichtigsten Abnehmer sind China und Indien, mit jeweils knapp weniger als einem Drittel, sowie die EU, deren Länder rund ein Viertel des iranischen Öls abnehmen. ...

