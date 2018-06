London (www.anleihencheck.de) - Die Co-Leiter des Strategic Fixed Income Fonds von Janus Henderson Investors, John Pattullo und Jenna Barnard, erklären, wie sie die Folgen steigender Inflationserwartungen in Industrieländern bewerten und ob sich die höhere Inflation etablieren wird.Für die Industrieländer würden die Marktteilnehmer allgemein von höherer Inflation ausgehen. Dennoch rechne das Anlageteam in den kommenden Monaten mit interessanten Anlagechancen an den Staatsanleihemärkten. ...

