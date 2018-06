Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Seit Monaten geht es mit der T-Aktie (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) bergab, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Daran habe selbst die Aussicht auf eine kräftige Dividendenerhöhung nichts ändern können. Als größter Bremsklotz gelte die Großkunden-Sparte T-Systems. Das bereinigte Betriebsergebnis der Tochter sei im ersten Quartal wegen höherer Investitionen um fast 41 Prozent auf nur noch 57 Mio. Euro gefallen. T-Systems wolle daher bis 2020 rund 6.000 Stellen allein in Deutschland streichen - weltweit sollten es 10.000 sein. Die Börse habe relativ unaufgeregt reagiert: Zum einen koste das Abbauprogramm, auch weil es der Konzern so "sozialverträglich wie möglich" gestalten wolle, zunächst viel Geld. Zum anderen stoße die Radikalkur bei Arbeitnehmervertretern auf harte Gegenwehr. Gepufferte Investments wie eine neue Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VA267X1/ WKN VA267X) von Vontobel würden daher erste Wahl bleiben. (Ausgabe 25/2018) (28.06.2018/alc/n/a) ...

