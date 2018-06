Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute beginnt der zweitätige EU-Gipfel in Brüssel mit den Themenschwerpunkten Migration, Sicherheit und Verteidigung sowie Wirtschaft und Finanzen, so die Analysten der Helaba.In der Flüchtlingsfrage seien die Differenzen in Europa besonders sichtbar und mit einer schnellen und adäquaten Lösung werde derzeit nicht gerechnet. In diesem Fall könnten aber die CSU und Innenminister Seehofer auf einen Alleingang und Zurückweisungen pochen und damit die Regierungskoalition gefährden. Insofern bleibe das politische Schlagzeilenrisiko hoch. Dies gelte auch mit Blick auf den Handelsstreit mit den USA, der weiter zu eskalieren drohe. ...

