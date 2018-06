FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland könnte im Juni höher als erwartet gewesen sein. Wie sich nach Veröffentlichung von Preisdaten aus sechs Bundesländern zeigt, stiegen die Verbraucherpreise in drei Bundesländern mit niedrigeren Jahresraten als im Vormonat, während sie in zwei Bundesländern sogar mit höheren Raten stiegen und in einem unverändert blieben. Für Deutschland erwarten Volkswirte dagegen bisher einen Rückgang der Inflationsrate auf 2,1 (Mai: 2,2) Prozent. Destatis wird die Daten um 14.00 Uhr veröffentlichen.

=== Juni Mai +++ veröffentlicht: Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm +0,4% gg Vm +2,1% gg Vj +2,1% gg Vj Baden-Württemberg +0,2% gg Vm +0,5% gg Vm +2,4% gg Vj +2,3% gg Vj Bayern +0,2% gg Vm +0,5% gg Vm +2,4% gg Vj +2,3% gg Vj Hessen 0,0% gg Vm +0,5% gg Vm +1,8% gg Vj +1,9% gg Vj Brandenburg 0,0% gg Vm +0,7% gg Vm +2,2% gg Vj +2,4% gg Vj Sachsen +0,1% gg Vm +0,5% gg Vm +2,1% gg Vj +2,2% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,1% gg Vm* +0,5% gg Vm (14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,2% gg Vj * = Prognose ===

June 28, 2018

