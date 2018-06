FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 860 (725) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 920 (980) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (6685) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 1961 (1952) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2120) PENCE - 'BUY'



