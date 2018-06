Dr. Greger & Collegen: Wie lange sind britische Lebensversicherung noch werthaltig bzw. gültig? Schwerwiegende Folgen für Versicherungsnehmer drohen zum 29.03.2019! DGAP-News: Dr. Greger & Collegen / Schlagwort(e): Rechtssache Dr. Greger & Collegen: Wie lange sind britische Lebensversicherung noch werthaltig bzw. gültig? Schwerwiegende Folgen für Versicherungsnehmer drohen zum 29.03.2019! 28.06.2018 / 11:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wie lange ist Ihre britische Lebensversicherung noch werthaltig und gültig? Schwerwiegende Folgen für Versicherungsnehmer drohen zum 29.03.2019! Regensburg/München, 28.06.2018 - "Der BREXIT mit Stichtag zum 29.03.2019 rückt immer näher und mit abnehmendem Zeitabstand wachsen die negativen Auswirkungen für die Versicherungsnehmer vieler britischer Lebensversicherungen", so Rechtsanwalt und Fachanwalt Dr. Greger. "Vielen Versicherungsnehmern ist nicht bekannt und nicht bewusst, dass mit Austritt aus der EU den englischen Versicherungsunternehmen die Erlaubnis fehlen kann, in Ländern der EU Verträge abzuschließen und bestehende Verträge wie bisher zu betreuen und fortzuführen. Dies berichtet auch die Tageszeitung "Die Welt" ( https://www.welt.de/177940336). Im schlimmsten Fall sind Versicherungsverträge, die über den 29.03.2019 bestehen ungültig und im Schadensfall erhalten die Versicherungsnehmer keine Leistung ausbezahlt. Es ist auch nicht abzusehen, ob Versicherungsnehmer nach dem 29.03.2019 aus dem Versicherungsvertrag im Falle der Kündigung den Rückkaufswert ausbezahlt erhalten. Die einbezahlten Gelder sind dann unter Umständen unwiderruflich verloren", so Rechtsanwalt und Fachanwalt Dr. Stephan Greger weiter. Was ist betroffenen Versicherungsnehmern anzuraten? Betroffen von dieser - für den Versicherungsnehmer - negativen Entwicklung sind britische Lebensversicherungsverträge, wie z.B. der Clerical Medical oder der Friends Provident. Versicherungsnehmer dieser Gesellschaften könnten nach dem 29.03.2019 nur noch einen wertlosen Versicherungsvertrag innehaben. Bereits seit der Abstimmung über den BREXIT rät die Kanzlei immer wieder und eindringlich betroffenen Versicherungsnehmern britische Lebensversicherungsverträge zu kündigen und gleichzeitig den "Widerrufsjoker" zu nutzen. Auf diesem Wege haben die Versicherungsnehmer die rechtssichere Möglichkeit schnell ihr Geld zurück und noch zusätzlich Nutzungsersatz zu erhalten. Betroffene Versicherungsnehmer können unter https://lebensversicherung-ausstieg.de/jetzt-pruefen-lassen/ Kontakt mit der Kanzlei Dr. Greger & Collegen aufnehmen und die Versicherungsverträge zur Überprüfung und Berechnung einreichen. Kontakt: Rechtsanwälte Dr. Greger & Collegen Dr.-Leo-Ritter-Str. 7 93049 Regensburg Tel.: 0941 / 630 99 60 Fax: 0941 / 630 99 620 Web: www.dr-greger.de 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 699663 28.06.2018

AXC0120 2018-06-28/11:21