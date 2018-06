Von Ulrike Dauer und Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Covestro erhöht die Investitionen im aktuellen Geschäftsjahr leicht, bestätigt aber laut einer Investorenpräsentation ansonsten die Prognosen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr.

Das Leverkusener Unternehmen will nun in diesem Jahr 650 bis 700 Millionen Euro investieren, wie Covestro anlässlich des Capital Markets Days mitteilte. Zuvor wollte das im DAX notierte Unternehmen dafür 600 bis 650 Millionen Euro ausgeben, nach 518 Millionen im Vorjahr. In den drei Folgejahren sollen die Investitionen weiter hochgefahren werden.

Fürs zweite Quartal erwartet die einstige Bayer-Tochter weiterhin einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) über dem Vorjahreswert von 848 Millionen Euro, das EBITDA im Gesamtjahr soll weiterhin etwa auf dem Vorjahresniveau von 3,44 Milliarden Euro liegen. Auch das Absatzwachstum im Kerngeschäft sieht Covestro unverändert bei einer niedrigen bis mittleren einstelligen Rate.

Beim freien operativen Cashflow erwartet Covestro nun eine Zahl oberhalb von 2 Milliarden Euro, nach 1,84 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte das Unternehmen zuvor einen signifikanten Anstieg über den Dreijahresdurchschnitt von 1,39 Milliarden Euro prognostiziert.

Covestro berichtet am 26. Juli die Ergebnisse fürs zweite Quartal.

