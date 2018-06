FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Kostensenkung überträgt der Vermögensverwalter der Deutschen Bank, DWS, die Administration für in Deutschland und Luxemburg aufgelegte, aktiv gemanagte Fonds an eine Tochter der französischen Großbank BNP Paribas. Bis zum Jahresende soll die komplette DWS-Einheit samt Mitarbeitern an die BNP Paribas Securities Services übergehen, wie ein Sprecher sagte.

Zum Einsparvolumen wollte er keine Angaben machen. Die DWS profitiert nach seinen Worten überdies davon, dass sie sich nicht mehr um zukünftige technische und regulatorische Fragen kümmern muss. Insgesamt erstreckt sich der Service auf gut ein Drittel der von der DWS verwalteten Assets.

2019 soll noch ein Depot- und Verwahrmandat folgen. Die BNP Paribas sieht Dienstleistungen in der Fondsadministration anders als die DWS als Geschäft mit Wachstumschancen.

June 28, 2018 04:59 ET (08:59 GMT)

