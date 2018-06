Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)---Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Juni etwas weniger als erwartet eingetrübt, was an einer unerwartet stabilen Stimmung in der Industrie lag. Der von der EU-Kommission erhobene Index der Wirtschaftsstimmung sank auf 112,3 (Mai: 112,5) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 112,0 Punkte prognostiziert.

Der Stimmungsindex für die Industrie blieb auf dem nach oben revidierten Vormonatsniveau von 6,9 Punkten, während Volkswirte einen Rückgang auf 6,3 Punkte prognostiziert hatten. Basis war ein vorläufiger Mai-Wert von 6,8 gewesen. Der Index des Verbrauchervertrauens sank auf minus 0,5 (plus 0,2) Punkte, was dem Ergebnis der Vorabveröffentlichung entsprach.

Der Wirtschaftsstimmungsindex Deutschland sank auf 111,9 (112,7) Punkte, während die Indizes Frankreichs und Italiens auf 109,6 (108,6) bzw. 109,6 (108,4) Punkte anzogen. Die Industrieindizes Deutschlands und Frankreichs erhöhten sich auf 12,2 (12,1) bzw. 5,8 (3,5) Punkte, der Italiens ging dagegen auf 1,8 (2,8) Punkte zurück.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.