Warschau - Packhelp, ein Tech-Startup aus Warschau (Polen), das eine europäische Plattform für individuelle Verpackungen betreibt, hat €2 Millionen Finanzierung aus europäischen Seed-Fonds zugesichert bekommen. Das Unternehmen will seine Position in wichtigen Märkten stärken und seine innovative Verpackungsdesign-Plattform weiterentwickeln.

Packhelp erlaubt seinen Kunden, schnell individuelle Verpackungen zu entwerfen und zu bestellen. Ein anwendungsfreundliches Design-Tool, revolutionär niedrige Mindestbestellmengen und schnelle, hochqualitative Produktion sind die Gründe weswegen Packhelp sowohl von kleinen E-Commerce Unternehmern als auch von multinationalen Konzernen verwendet wird.

Investition von drei Europäischen Risikokapitalgebern

In einer ersten Finanzierungsrunde, die von Polish Kogito Ventures geführt wurde, bekam Packhelp bereits €350.000 Startkapital. Die neue Seed-Finanzierung von €2 Millionen ist eine gemeinsame Investition von drei Europäischen Risikokapitalgebern - Speedinvest x mit Sitz in Berlin und Wien, PROFounders aus London und Market One Capital aus Warschau und Barcelona - sowie Apostolos Apostolakis vom Athener Fonds VentureFriends.

"Unsere erste Finanzierungsrunde half uns, einiges an Momentum auf verschiedenen großen europäischen Märkten zu entwickeln. Heute sind wir stolz darauf, mehr als 5000 Kunden aus 29 verschiedenen Ländern zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...