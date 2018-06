München (ots) -



- Je vier TV-Produktionen, Kinofilme und Apps/Games/Internetmodule gehen in das Rennen um den Kinder-Medien Preis DER WEISSE ELEFANT - Kultusstaatssekretärin Carolina Trautner kürt die Kurzfilme der Schüler und Schülergruppen des Publikumspreis DER WEISSE ELEFANT



Bereits zum 18. Mal ist es am kommenden Sonntag wieder soweit: Im Rahmen des Filmfest München wird am 1. Juli ab 11 Uhr der Kinder-Medien-Preis WEISSER ELEFANT im Carl-Orff-Saal verliehen. Ausgezeichnet werden herausragende Film- und TV-Produktionen, Internetangebote sowie Games und Apps für Kinder und Jugendliche. "Der WEISSE ELEFANT soll Lust auf für und von Jugendlichen gestaltete Medien machen und Jugendliche für Medienberufe begeistern", so Eberhard Sinner, Vorsitzender des Medien-Club München e.V.



Außerdem dürfen sich zum 8. Mal vier der insgesamt 30 Schülergruppen aus Bayern über den Publikumspreis des WEISSEN ELEFANTEN freuen. Überreicht wird der Publikumspreis in diesem Jahr von der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus Carolina Trautner. Bereits vorab betont die Kultusstaatssekretärin: "Der Kinder-Medien-Publikumspreis eröffnet Schülerinnen und Schülern besondere Möglichkeiten, kreativ und nachhaltig den Umgang mit den modernen Medien zu erlernen. Ich bin sehr gespannt auf die Kurzfilme der jungen Talente und freue mich auf ein abwechslungsreiches Programm."



Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 11.000 EUR wird durch die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt. Davon sind 8.000 EUR für die Jurypreise, 3.000 EUR für die Publikumspreise vorgesehen. Schirmherren des Kinder-Medien-Preises sind Medienminister Georg Eisenreich und Kultusminister Bernd Sibler.



Die Nominierten (Jurypreis)



TV-Produktionen: "Dschermeni" (Serie, Tellux-Film, KiKA/ZDF), "fragFINN" (Wissensmagazin, SUPER RTL, M.E. Works), "Schrott or not?" (Dokutainmentreihe, Wellenreiter.tv GmbH, Bavaria Entertainment, KiKA/WDR) und "Nicht zu stoppen" (Doku-Reihe, Caligari Entertainment, KiKA/ZDF)



Kinofilme: "Die kleine Hexe" (Claussen + Putz Filmproduktion), "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" (Blue Eyes Fiction), "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (Rat Pack Filmproduktion) und "Königin von Niendorf" (Joya Thome Filmproduktion)



Apps/ Games/ Internetmodule: "App Camps" (App Camps gemeinnützige Unternehmensgesellschaft), "Lazuli" (funline Media), "MeisterPOWER" (Gentle Troll Entertainment) und "The Inner World - Der Letzte Windmönch" (Studio Fizbin)



Der Publikumspreis



Insgesamt haben sich 30 Schülergruppen aus ganz Bayern um den mit insgesamt 3.000 EUR dotierten Publikumspreis beworben, der mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus durchgeführt wird. Wer hier das Rennen in den Kategorien "bis 6. Klasse" und "ab 7. Klasse" gemacht hat, wurde per Voting auf YouTube entschieden. Verraten werden die Gewinner jedoch erst am kommenden Sonntag.



Förderer und Sponsoren des Kinder-Medien-Preises sind: VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, Bayerische Staatskanzlei, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, ProSiebenSat.1 Media SE, Thomas Kaliebe, Müller Medien, Kaissar Film, Bayerische Landeszentrale für neue Medien, SUPER RTL, LfA Bayern, Sat.1 Bayern, Bavaria Film, Verband Bayerischer Zeitungsverleger, FFF Bayern und das Filmfest München.



Die Jury: Barbara Schardt (Juryvorsitz), Petra Fink-Wuest (Burda und Fink), Christine Hartmann (Regisseurin), Sabine Kreft (SuperRTL), Astrid Küffner, Gabriele Pfennigsdorf (FFF Bayern), Inga Pudenz (scenario), Dr. Cornelia Ackers (BR), Beatrice Sonhüter (Journalistin), Hendrik Lesser (GF remote control productions) und Dr. Astrid Plenk (KiKA).



