BERLIN (Dow Jones)--Sollten die USA Wirtschaftssanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland verhängen, wäre das nach Einschätzung des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft das Aus für das Milliardenprojekt. "Wenn jetzt ganz harte Sanktionen kommen würden, wäre das Projekt wirtschaftlich nicht mehr darstellbar", sagte der Chef des Ostausschusses - Osteuropavereins, Michael Harms, in Berlin.

Er hält einen Schlag Washingtons gegen Russland für denkbar, obgleich der jüngste Besuch von Präsident Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton in Moskau ein positives Zeichen sei.

Das Magazin Foreign Policy hatte Anfang Juni unter Berufung auf Quellen aus dem Weißen Haus gemeldet hat, dass die US-Administration Unternehmen sanktionieren wolle, die an der Pipeline mitwirken. Die Regierung um Präsident Donald Trump macht keinen Hehl daraus, dass sie mehr eigenes Flüssiggas (LNG) in Europa verkaufen will. LNG ist rund 20 Prozent teurer als das Gas aus Russland.

An der Finanzierung der rund 10 Milliarden Euro teuren Gasleitung sind auch die deutschen Unternehmen Uniper und Wintershall mit jeweils 950 Millionen Euro beteiligt. Der russische Energieriese Gazprom trägt den Löwenanteil.

"Wir halten weiterhin an unseren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Nord Stream 2 fest", erklärte Uniper-Chef Klaus Schäfer auf Nachfrage. Wegen der sinkenden Erdgasförderung in Europa sei das Projekt sinnvoll. Die politischen Entwicklungen in den USA, so Schäfer, würden laufend analysiert. Wintershall war kurzfristig für keine Stellungnahme zu erreichen.

Nord Stream 2 soll ab kommendem Jahr Gas nach Deutschland transportieren. Die Bauarbeiten haben begonnen und Investitionen von 4 Milliarden Euro sind bereits getätigt. Für Russland ist der Verkauf von Rohstoffen die wichtigste Einnahmequelle. Noch stehen Baugenehmigungen von Dänemark und Russland aus, wobei die Erteilung im letzteren Fall reine Formsache sein dürfte. Verweigert Dänemark seine Zustimmung, könnte die Röhre unter Umwegen auch in internationalen Gewässern gebaut werden. Die USA üben massiven Druck auf Kopenhagen aus.

June 28, 2018 05:13 ET (09:13 GMT)

