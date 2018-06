München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet mit ihrer neuen Beratungssoftware "BayRat" ihren Partnern und Kunden eine umfassende Online-Lösung, die komfortabel, nachvollziehbar und gesetzeskonform die Dokumentation des gesamten Beratungsablaufes ermöglicht. BayRat entstand in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Unternehmen iS2, einer Tochterfirma der Bayerischen.



"Mit der Entwicklung von BayRat ist es uns gelungen, den Beratungsalltag für unsere Vertriebspartner deutlich zu erleichtern. Diese Eigenentwicklung macht uns schon ein wenig stolz", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Von der umfassenden Finanzanalyse bis zur bedarfsgerechten Lösung - BayRat ermöglicht diese Schritte mit nur wenigen Klicks. Dabei steht immer der Kunde im Mittelpunkt, dessen Bedürfnisse und Wünsche transparent abgedeckt werden."



Ausgangspunkt der Beratung ist eine Analyse und Diagnose, in welcher die persönlichen Daten, der Status der bestehenden finanziellen Situation und die eigenen Ziele und Wünsche der Kunden erfasst werden. In einem zweiten Schritt erfolgt ein individuelles und detailliertes Konzept, auf dessen Grundlage sich eine themenübergreifende Beratung anschließt. Alle Beratungsprozesse werden nach der neutralen DIN-Norm SPEC 77222 für private Finanzvorsorge durchgeführt.



BayRat liefert dem Kunden ein bis zu 100 Seiten starkes Gutachten. Dieses zeigt durch ein Ampelsystem detailliert auf, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Dem Vermittler ist es gemeinsam mit dem Kunden vor Ort möglich, maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche kontinuierlich an die eigene Lebensplanung angepasst werden können.



"Ich habe meine eigene Situation mit BayRat analysiert und bin begeistert", erklärt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "In diesem Moment befand ich mich in der Rolle des Kunden und war beeindruckt von der genauen Analyse meiner Situation und den einer DIN Norm folgenden neutralen Empfehlungen für meine Absicherung. Ich fühlte mich in diesem Augenblick im wahrsten Sinne gut beraten."



BayRat arbeitet mit einem Webdesign, welches sich automatisch der Bildschirmgröße des verwendeten Endgerätes anpasst. Alle gesetzlichen Vorgaben sind in BayRat bereits integriert - von den Anforderungen der Insurance Distribution Directive (IDD), über eine umfassende Analyse des Kundenstatus bis zu konkreten Produktempfehlungen, für Versicherungsanlageprodukte (VAP) inklusive Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



