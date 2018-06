Boschs Risikokapital-Sparte weitet seinen Fokus nun auf Start-ups in China aus. Zukunftsorientiere Technologien stehen oben auf der Liste.

Der Technologiekonzern Bosch will verstärkt in chinesische Start-ups investieren. Das kündigte Geschäftsführer Volkmar Denner bei einer Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum von Boschs Risikokapital-Arm, der Robert Bosch Venture Capital GmbH (RBVC), an.

Um den Kontakt zur chinesischen Gründerszene zu verbessern, eröffnete RBVC ein neues Büro in Shanghai. Der neue Standort sei ein Meilenstein für Boschs Engagement in China, das beim Investment in Start-ups großes Wachstumspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...