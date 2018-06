Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Italien hat im Juni deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 1,4 (Mai: 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Preissteigerungsraten von nur 0,2 und 1,2 Prozent prognostiziert.

Noch deutlicher fiel der Inflationsanstieg bei dem für die europäische Entwicklung maßgeblichen Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) aus. Dieser stieg mit einer Jahresrate von 1,5 (1,0) Prozent, wobei die Kernteuerungsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) auf 0,9 (0,8) Prozent zulegte.

In Spanien hatte die HVPI-Teuerung mit 2,3 Prozent den Erwartungen entsprochen. In Deutschland könnte sie etwas höher als erwartet ausgefallen sein, da die Inflationsrate nicht in allen sechs Bundesländern, deren Daten bisher veröffentlicht sind, zurückging.

