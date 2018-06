Amazon ist in den vergangenen Sitzungen weiterhin in starker Verfassung geblieben. Am Mittwoch hat der Wert mit einem minimalen Abschlag verpasst, ein neues Allzeithoch zu markieren. Dennoch befindet sich der Titel nach wie vor in einem massiven charttechnischen Aufwärtstrend, an dem es keine Zweifel gibt. Die derzeit nicht zu überwindende Hürde befindet sich bei 1.500 Euro. Dies ist in den zurückliegenden Sitzungen deutlich geworden.

Dennoch hat sich an den Aussichten nichts geändert. ... (Frank Holbaum)

