Bei der Aktie der Deutschen Bank setzt sich der Sturzflug der vergangenen Wochen gnadenlos fort. Obwohl der DAX gut 1 Prozent zulegen konnte, ging es für die Aktie des deutschen Branchenprimus am Mittwoch um weitere 2 Prozent in die Tiefe. Dies führt dazu, dass bei knapp über 9,00 Euro ein neuer Tiefpunkt erreicht wurde. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit mehr als 40 Prozent an Wert eingebüßt und ist noch vor der Commerzbank der schlechteste Performer im deutschen Leitindex.

Keine ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...