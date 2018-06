Nach Darstellung von SMC-Research hat die artec technologies AG mit dem Auftragseingang der letzten Monate begonnen, die Früchte der 2016 eingeleiteten Refokussierung des Geschäftsmodells zu ernten. Der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski sieht vor diesem Hintergrund gute Chancen für hohes und profitables Wachstum in den nächsten Jahren und traut der artec-Aktie Verdopplungspotenzial zu.

artec habe im letzten Geschäftsjahr einen kräftigen Umsatzrückgang und einen deutlichen Verlust hinnehmen müssen. Zurückzuführen sei dies auf die in 2016 beschlossene und eingeleitete Refo-kussierung des Geschäftsmodells von großen Projekten mit einem hohen Anteil an kundenindividueller Entwicklung zu einem cloud-basierten Modell, das perspektivisch eine höhere Wachstumsdynamik in Verbindung mit besseren Margen und einer stetigeren Entwicklung der Umsätze und Erträge verspreche.

Mit den aufsehenerregenden Aufträgen, die artec inzwischen akquiriert habe, sei die Attraktivität des eingeschlagenen Weges nach Einschätzung von SMC-Research bestätigt worden. Das Researchhaus geht davon aus, dass die Signalwirkung dieser Aufträge artec die Gewinnung weiterer Kunden schon in naher Zukunft ermöglichen werde. Auch das neu vorgestellte Konzept von individualisierbaren Themenportalen verspreche große Potenziale und stoße nach Unternehmensangaben auf ein reges Interesse möglicher Kunden. Mit seiner Technologie, mit der Audio- und Videodaten aus unterschiedlichsten Quellen hocheffizient erfasst und analysiert werden können, könnte artec laut SMC-Research zu einem Profiteur des rasanten Bedeutungszuwachses von Audio- und vor allem Videoinhalten gehören.

SMC-Research hält deswegen an dem von unterstellten Grundszenario eines dynamischen, zunehmend profitablen Wachstums unverändert fest. Gemessen an der neuen Unternehmensprognose seien die Schätzungen für das laufende Jahr bisher sogar zu vorsichtig gewesen, weswegen die Analysten nun eine Aufwärtskorrektur vorgenommen haben und den fairen Wert der artec-Aktie jetzt bei 8,40 Euro sehen. In Relation zum aktuellen Börsenkurs stelle das ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent dar, weswegen SMC-Research das Rating "Speculative Buy" bestätigt. Gleichzeitig betonen die Analysten aber den spekulativen Charakter der Schätzungen, die noch größtenteils auf der Erwartung von Umsätzen mit neuen Produkten und Konzepten basieren. Sollte aber artec das laufende Jahr plangemäß abschließen und dabei auch den bisherigen Vertriebserfolgen weitere folgen lassen, wäre das nach Auffassung von SMC-Research der Proof-of-Concept, der eine Neubewertung der Aktie an der Börse auslösen könnte.

