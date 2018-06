Frankfurt am Main (ots) - Ulrike Daus wird im Juli 2018 Leiterin des neu geschaffenen Bereichs Compliance. Der Bereich umfasst die Funktionen WpHG-Compliance, Geldwäsche und Betrugsbekämpfung und MaRisk-Compliance. Ulrike Daus wird in dieser Funktion an das zuständige Vorstandsmitglied Dr. Detlef Hosemann berichten.



Ulrike Daus startete ihre Karriere 1995 als Händlerin im Investment Banking und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Sie war mehrere Jahre für die Commerzbank AG, die DekaBank und die DWS Fondsgesellschaft tätig. Ihre Expertise umfasst die Geschäftsbereiche Kapitalmarkt - insbesondere Handel, Treasury und strukturierte Produkte - sowie Asset Management und Retailgeschäft. 2009 wechselte sie in den regulatorischen Bereich der Deutschen Bank und hatte seitdem mehrere Führungsposition im Bereich "Compliance" und "Anti Financial Crime" inne.



