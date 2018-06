BERLIN (Dow Jones)--Die Oppositionsparteien haben heftige Kritik an dem Haushalt für 2018 geübt, dessen endgültige Details die große Koalition in der Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses in der Nacht festgelegt hat. "Das ist ein Haushalt ohne Zukunft", bemängelte Grünen-Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler. "Die finanzielle Ausgangslage ist gut, doch stattdessen versinkt diese Regierung im Chaos."

Die Regierung sei "eigentlich bereits seit 100 Tagen am Ende" und "ausgebrannt". Höhere Verteidigungsausgaben seien eine "völlig falsche Prioritätensetzung". Kindler kritisierte das geplante Baukindergeld und betonte, die Koalition mache "Politik für die Besserverdienenden". Man solle es streichen und stattdessen in den sozialen Wohnungsbau investieren.

Die Linken-Budgetsprecherin Gesine Lötzsch sagte, sie habe in den Verhandlungen angesichts der gegenwärtigen Lage der Koalition den Eindruck gehabt, "dass alles unter Vorbehalt" gestanden habe. "Ich habe selten so chaotische Haushaltswochen erlebt", erklärte sie. Lötzsch kritisierte die Einführung des Baukindergeldes als "Wiedereinführung der Eigenheimzulage durch die Hintertür" und betonte: "Wir bräuchten dieses Geld für andere Aufgaben." Die Investitionen seien zu gering und sänken sogar tendenziell.

Der FDP-Budgetsprecher Otto Fricke kritisierte, das Haushalt sei zu "statisch" und nicht nach vorn gewandt. "Immer weiter, immer höher, immer mehr Staat", monierte er. Subventionen würden nicht abgebaut, sondern mit dem Baukindergeld komme sogar eine abgeschaffte Subvention wieder zurück. Fricke kritisierte zahlreiche "Schattenhaushalte" und nannte das ausgewiesene Anwachsen der Investitionen eine "Chimäre".

Bundestag beschließt Budget nächste Woche

Der AfD-Haushaltsexperte Peter Boehringer kritisierte bei einer anderen Pressekonferenz, in diesem "größten Haushalt der Nachkriegsgeschichte" fehle eine Darstellung von Kosten für die Euro-Rettungspolitik. "Unserer Ansicht nach ist dieser Haushalt ... unvollständig", sagte Boehringer, der Vorsitzender des Haushaltsausschusses ist. Vor allem seien "die ganzen europäischen Rettungskosten nicht abgebildet". Man dürfe diese Kosten jedoch nicht verschweigen. "Wir reden hier von mehreren einhundert Milliarden pro Jahr, die nicht im Haushalt auftauchen", behauptete er.

Die Haushaltspolitiker des Bundestags hatten in ihrer Sitzung das Budget für das laufende Jahr festgelegt, das nun Ausgaben von 343,6 Milliarden Euro vorsieht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte ursprünglich Ausgaben von 341,0 Milliarden Euro eingeplant.

Die Investitionen erhöhen sich noch einmal um 2,8 Milliarden auf 37,4 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine investive Zuweisung an das Sondervermögen "Digitale Infrastruktur" von 2,4 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen sollen auf der anderen Seite um 2,4 Milliarden höher als von Scholz geplant bei 321,3 Milliarden Euro liegen.

Die Koalition hat das Budget, das endgültig in der nächsten Woche vom Bundestag beschlossen werden soll, direkt nach der Bereinigungssitzung schon ausdrücklich gelobt. "Unter Beibehaltung der schwarzen Null haben wir wichtige Änderungen vorgenommen", betonte der haushaltspolitische Sprecher der Union, Eckhardt Rehberg (CDU). Auch beim Baukindergeld halte man Wort. "Der Beschluss des Koalitionsausschusses ist wie vereinbart ohne Wohnflächenbegrenzung in den Haushalt eingearbeitet", hob Rehberg hervor.

