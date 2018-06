Paris - An Europas Börsen ist die zur Wochenmitte gesehene Erholung wieder verpufft. Die wichtigsten Aktienindizes lagen am Donnerstagvormittag leicht im Minus, nachdem es tags zuvor noch Signale der Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China gegeben hatte. Am Donnerstag aber sorgten Aussagen aus dem Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump wieder für neue Ungewissheit über den Kurs der Regierung in Washington.

Der EuroStoxx 50 fiel um 0,36 Prozent auf 3384,83 Punkte. In Paris büsste der CAC-40 0,20 Prozent auf 5316,70 Punkte ein. An der Londoner Börse ging es für den FTSE 100 um 0,16 Prozent auf 7609,48 Punkte nach unten.

Unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...