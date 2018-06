Zürich - Der Handel an der Schweizer Aktienbörse kommt am Donnerstag nicht in die Gänge. Der Leitindex SMI liegt nach wie vor im Minus und somit unter der am Vortag eroberten Marke von 8'500 Punkten. Dominierendes Thema an den Märkten bleibt der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Erst am Vortag hatte hier US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow mit neuen Bemerkungen wieder Öl ins Feuer gegossen.

Die Politik aus dem Weissen Haus bleibe erratisch, lautete daher ein Kommentar aus dem Handel. Wer in einer solchen Situation Aktienpositionen aufbaue, der stelle sich unter ein baumelndes Damoklesschwert, das jederzeit auf den Markt herabfallen könne. "Engagements bleiben ein Spiessrutenlauf hinsichtlich möglicher wirtschaftlicher Folgen ungewissen Ausmasses", sagte ein Marktkenner. Von Konjunkturseite sind am Donnerstag trotz dieser Situation auch noch Impulse möglich. So folgen beispielsweise am Nachmittag aus den USA die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 10.50 Uhr 0,34 Prozent auf 8'475,57 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) liegt 0,46 Prozent tiefer bei 1'406,52 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt 0,35 Prozent auf 10'186,09 Punkte ab.

Grösste ...

