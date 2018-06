CytoTools AG erhöht Anteil an der DermaTools Biotech GmbH auf knapp 60 % DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG erhöht Anteil an der DermaTools Biotech GmbH auf knapp 60 % 28.06.2018 / 11:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CytoTools AG erhöht Anteil an der DermaTools Biotech GmbH auf knapp 60 % Darmstadt, 28. Juni 2018 - Die CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1) hat im Juni 2018 ihre Anteile an der bestehenden Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH im Rahmen einer Kapitalerhöhung auf knapp 60 % erhöht. Damit investiert die Gesellschaft rund 1,5 Mio. Euro aus der zu Beginn des Monats erfolgreich platzierten Wandelanleihe und stattet die DermaTools mit den notwendigen liquiden Mitteln aus, um die anstehenden weiteren Schritte, zu denen insbesondere die klinische Phase zur Wirkstoffdosierung und die Phase III-Studie in Europa für DermaPro(R) zählen, zu realisieren. DermaPro(R) ist eine innovative Lösung zur Behandlung des diabetischen Fußsyndroms, dessen Vermarktung durch den indischen Lizenzpartner und Pharmakonzern Centaur Parmaceuticals nach der in Kürze erwarteten Abnahme der Produktionsstätten noch in diesem Jahr in Indien erfolgen soll. "Die Entwicklung und Durchführung der Vermarktung in diesem lokalen Markt liegt dabei ausschließlich im Verantwortungsbereich unseres Partners", betont Dr. Mark Andre Freyberg. "Wir haben aber ermutigende Signale erhalten, dass der Plan, wie ursprünglich vorgesehen, noch in diesem Jahr umgesetzt wird." Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (59 %) und CytoPharma GmbH (47 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699657 28.06.2018

