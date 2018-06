Bis Ende Juni will Tesla-Chef Elon Musk 5.000 Stück des Model 3 pro Woche vom Band laufen lassen. Das wäre also jetzt. Womöglich kommen schon kommende Woche die Produktionszahlen für das zweite Quartal, dann werden die Investoren sehen, ob dieses Ziel erreicht wurde. Dass es erreicht wird, hat Musk in einer Email an Mitarbeiter am Mittwoch angedeutet. Die Zweifler bei Goldman Sachs werde eine böse Überraschung erwarten, hieß es dort. Mag sein. Die Frage ist aber nicht nur, ob es Telsa (ISIN: US88160R1014) gelingt, diese 5.000 Stück der "Cash Cow" Model 3 pro Woche zu bauen, um dem Break Even näher zu kommen. Die Frage ist auch, zu welchem Preis das erreicht würde und ob es nachhaltig sein wird. Und nicht nur das ist in Bezug auf die Aktie ein Aspekt, den ...

