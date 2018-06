Bonn (ots) - Das jüngste Stimmungsbild bei Befragungen junger Familien zeigt, dass der Wunsch nach den eigenen vier Wänden nach wie vor das "Traumziel Nr.1" aller Deutschen ist, gleichzeitig aber die Bereitschaft zum Erwerb bzw. Finanzierung der eigenen Immobilie stark nachlässt.



Hauptgrund hierfür dürfte in den nach wie vor starken Preissteigerungen in begehrten sogenannten "Top A-Städten" oder "B-Städten" liegen.



Nicht selten werden hier für eine 100 qm Etagenwohnung 460.000 EUR und mehr aufgerufen.



Das seitens der Bundesregierung in Aussicht gestellt Baukindergeld könnte hierbei zu einem Umdenken in manchen jungen Familien führen.



Mit Blick auf die Altersvorsorge wäre ein weiterer Schub durch das Baukindergeld bei der Schaffung von Wohneigentum wünschenswert, stellt Dieter Jurgeit, Verbandspräsident des Verbandes der PSD Banken e.V. fest. Denn die Investition in "Betongold" zählt nach wie vor zu den werthaltigsten Formen der Rentenabsicherung trotz der jährlichen Preissteigerungen und dem theoretischen Risiko zukünftig fallender Preise.



"Mit einer Förderung von 1.200 EUR pro Jahr leistet der Staat zehn Jahre lang eine echte Anschubfinanzierung - das die große Koalition die Begrenzung auf 120 qm aufgehoben hat ist ein sehr guter Schritt und schafft Sicherheit für alle Familien", so Dieter Jurgeit.



Über die PSD Bankengruppe



Die PSD Bankengruppe ist die älteste Direktbankengruppe Deutschlands und besteht aus 14 selbständig agierenden Mitgliedsinstituten, einer zentralen Servicegesellschaft sowie dem Verband der PSD Banken e.V. mit Sitz in Bonn. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken ihren Kunden als einzige Bankengruppe in Deutschland die erfolgreiche Kombination aus Direkt-, und Filialbank. Weitere Informationen unter: www.psd-bank.de.



