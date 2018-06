Die Riege der Hedgefonds-Manager wächst, die einen Kurssturz an den Aktienmärkten erwarten. Einige Experten ziehen Vergleiche mit den Börsencrashs der Jahre 2000 und 2008.

Zwei bekannte Hedgefonds-Manager schließen sich der wachsenden Zahl von Investoren an, die ein Ende der jahrelangen Börsenhausse erwarten. Greg Coffey, der ehemalige Star-Manager bei Moore Capital Management, vergleicht die Turbulenzen vom Mai 2018 mit dem Ende der Dotcom-Blase im Jahr 2000.

"Die Geister des Jahres 2000 sind da", schrieb Coffey im Mai an die Investoren seines neuen Hedgefonds Kirkoswald Capital Partners, mit dem er in diesem Jahr an den Start ging.

Russell Clark von Horseman Capital Management, einer der pessimistischsten Hedgefonds-Manager in Europa, erinnerte in einem Investorenbrief an die Finanzkrise von 2008. Vertreter der beiden Fonds lehnten eine Stellungnahme zu weiteren Details ab.

Zwei Gründe gibt es für den wachsenden Pessimismus unter den Anlegern: Die Zentralbanken streben eine Normalisierung ihrer Geldpolitik an und ein zunehmender Populismus bedroht den Handel auf der ganzen Welt. Der Milliardär George Soros warnte im Mai vor einer drohenden Finanzkrise und einer existenziellen Bedrohung für die Europäische Union.

Schmerzhafte Jahre

Anders als herkömmlich Fonds, setzen Hedgefonds gerne auf fallende Kurse. Doch die Wette auf den nächsten Crash ist seit Jahren eine verlustreiche ...

