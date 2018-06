Wien (www.anleihencheck.de) - Parallel zum EUR Non-Financial Primärmarkt zeigt sich auch der Markt für Schuldscheindarlehen weiterhin von seiner aktiven Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor allem Platzierungen von mind. EUR 150 Mio. hätten zuletzt das Investoreninteresse geweckt. Darüber hinaus werde das angestrebte Volumen der Deals oftmals deutlich erhöht. Ein aktuelles prominentes Beispiel und bis dato eher als Emittent im High-Yield Anleihesegment vertreten sei die TUI AG (Ba2/BB). Diese habe gestern bekannt gegeben den ursprünglich mit EUR 200 Mio. angestrebten Schuldschein in mehreren Laufzeiten auf EUR 425 Mio. erhöht und am unteren Ende der Preisindikationen platziert zu haben. Auch Hirschvogel Automotive (Verdoppelung auf EUR 200 Mio.) und Jost Werke (+50 % auf EUR 150 Mio.) hätten diese Woche die angestrebten Deals deutlich erhöht. Pirelli sei ebenfalls mit einem EUR 300 Mio. Schuldschein am Markt aktiv gewesen. (28.06.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...