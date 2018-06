Hier geht's zum Video

In den letzten Tagen gab es drei Verkäufe und einen Teilverkauf im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR. Wer geflogen ist, wer bleibt und wer dabei die beste Performance abgeliefert hat, erfahren Sie in diesem Video... Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.